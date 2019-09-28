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Исторический рекорд Левандовски в видеообзоре матча Падерборн – Бавария – 2:3

28 сентября 22:39 106 Читати українською
Исторический рекорд Левандовски в видеообзоре матча Падерборн – Бавария – 2:3
Падерборн – Бавария – 2:3 – видео голов и обзор матча

Нападающий Баварии Роберт Левандовски помог мюнхенцам обыграть Падерборн в матче 6-го тура чемпионата Германии.

68’ Кай Проьогер
84’ Джамилу Коллинс
 
Серж Гнабри 15’
Филиппе Коутиньо 56’
Роберт Левандовски 79’
15’ Серж Гнабри
56’ Филиппе Коутиньо
68’ Кай Проьогер
79’ Роберт Левандовски
84’ Джамилу Коллинс

Поляк стал автором третьего, победного, гола Баварии. Это уже 10-й забитый мяч 31-летнего форварда в нынешнем сезоне Бундеслиги. Левандовски первым среди игроков топ-5 лиг Европы добрался до такого показателя.

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Кроме того, Роберт установил регорд чемпионата Германии. Он стал первым игроком в истории первенства, которому удалось забить 10 голов за первые 6 туров.

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Видеоновости Германия Падерборн - Бавария Роберт Левандовски Роберт Левандовски Бавария Бавария
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