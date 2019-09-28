Исторический рекорд Левандовски в видеообзоре матча Падерборн – Бавария – 2:3

Нападающий Баварии Роберт Левандовски помог мюнхенцам обыграть Падерборн в матче 6-го тура чемпионата Германии.

Поляк стал автором третьего, победного, гола Баварии. Это уже 10-й забитый мяч 31-летнего форварда в нынешнем сезоне Бундеслиги. Левандовски первым среди игроков топ-5 лиг Европы добрался до такого показателя.

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Кроме того, Роберт установил регорд чемпионата Германии. Он стал первым игроком в истории первенства, которому удалось забить 10 голов за первые 6 туров.