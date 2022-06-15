Исторический рекорд и унижение чемпионов Европы – видеообзор матча Германия – Италия – 5:2
09:45 - Читати українською
Германия легко разобралась с Италией (5:2) в рамках 4 тура Лиги наций. Смотрите видео голов и обзор матча.
завершено
10’ Йозуа Киммих
45+4’ Илкай Гюндоган
51’ Томас Мюллер
68’ Тимо Вернер
69’ Тимо Вернер
Уилфрид Ньйонто 78’
Алессандро Бастони 90+4’
10’ Йозуа Киммих
45+4’ Илкай Гюндоган
51’ Томас Мюллер
68’ Тимо Вернер
69’ Тимо Вернер
78’ Уилфрид Ньйонто
90+4’ Алессандро Бастони
Действующие чемпионы Европы к отчетному матчу подошли в статусе лидера квартета, но с позором откатились на третье место. С позитива – только гол Уилфрида Ньонто. Он стал самым молодым игроком в истории, забивавшим за сборную Италии. 18 лет, 7 месяцев и 9 дней.
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Вчера Германия еще до перерыва одержала комфортное преимущество в два мяча. За первую половину второго тайма подопечные Ханси Флика довели дело до настоящего унижения. Лишь после того, как счет стал 0:5, Италия смогла отквитать два гола.
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