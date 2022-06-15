Действующие чемпионы Европы к отчетному матчу подошли в статусе лидера квартета, но с позором откатились на третье место. С позитива – только гол Уилфрида Ньонто. Он стал самым молодым игроком в истории, забивавшим за сборную Италии. 18 лет, 7 месяцев и 9 дней.

Венгрия снова унизила Англию и сенсационно возглавила группу, Германия разгромила Италию с рекордсменом: Лига наций

Вчера Германия еще до перерыва одержала комфортное преимущество в два мяча. За первую половину второго тайма подопечные Ханси Флика довели дело до настоящего унижения. Лишь после того, как счет стал 0:5, Италия смогла отквитать два гола.