Теперь в чемпионате Германии нет команд, не проигравших ни одного матча с начала сезона. Только действующий чемпион сумел заставить Фрайбург капитулировать.

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Кроме того, эта победа стала знаковой и для Баварии. Теперь в активе мюнхенцев 100 голов в 2021 году календарном году в рамках Бундеслиги. Это новый рекорд клуба. К тому же у команды Юлиана Нагельсманна есть все шансы побить абсолютный рекорд, принадлежащий Кельну. "Козлы" в 1977-м забили 101 мяч.

Кстати, благодаря этой победе Бавария набрала 28 очков и закрепилась на вершине турнирной таблицы. Тогда как Фрайбург остался третьим.

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