Аякс убедительно обыграл Бешикташ в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов Аякс – Бешикташ на "Футбол 24".

Аякс вышел вперед на 17 минуте – Бергейс точно пробил в дальний угол с передачи Тадича. А перед самым перерывом забил Алле – это уже 5 гол француза в Лиге чемпионов в 2 сыгранных поединках. Во второй половине амстердамцы удержали победу.

Алле установил исторический рекорд Лиги чемпионов

Таким образом, Аякс набрал 6 очков и возглавляет группу C, а Бешикташ с 0 пунктов остается внизу квартета.

Лига чемпионов: Аякс без проблем обыграл обескровленный Бешикташ и продлил феноменальную серию