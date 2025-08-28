Польская пресса высказала свое мнение относительно неучастия Динамо и Шахтера в Лиге чемпионов.

Украинские клубы впервые за 20 лет не попали в основную стадию Лиги чемпионов, поскольку Динамо не смогло пройти квалификацию к турниру, вылетев от Пафоса (общ. счет 0:3).

Алиев о Динамо и других клубах УПЛ в еврокубках: "В Англии футбол родился, в Украине – умер"

Польское издание Meczyki считает, что отсутствие украинских клубов в самом престижном европейском соревновании является настоящей сенсацией.

"Среди участников Лиги чемпионов нет украинских команд. Впервые за много лет Украина смогла выставить только одну команду в квалификационных раундах, и ее миссия завершилась провалом", – отмечает издание.

Последний раз Динамо и Шахтер не участвовали в Лиге чемпионов в сезоне 2005/06. Тогда киевляне вылетели во втором раунде квалификации от Туна, а дончан убил Интер в третьем раунде квалификации.

Ранее украинские клубы занимали высокое место в рейтинге УЕФА, поэтому имели представителей сразу в групповой (общей) стадии ЛЧ. Сейчас Украина находится на 28 строчке. Командам нужно теперь преодолевать квалификацию, чтобы пробиваться в финальные этапы турнира.

