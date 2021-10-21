Норвежцы ошарашили именитого соперника двумя голами за 20 минут. Особенно красивым получился удар Берга, который попал в девятку из-за пределов штрафной. Перес отыграл один мяч, но надежды Ромы на камбек оказались абсолютно напрасными.

Лига конференций: Будё-Глимт уничтожил Рому 6-ю голами и возглавил группу Зари, Тоттенхэм проиграл Витессу

После перерыва Будё-Глимт отгрузил "волкам" еще 4 гола. Больше всего старался Эрик Ботхейм, в активе которого хет-трик. Это был 1008-й матч в тренерской карьере Моуринью – португалец впервые "проглотил" 6 мячей.