Исторический позор Моуринью в видеообзоре матча Будё-Глимт – Рома – 6:1
23:05 - Читати українською
Будё-Глимт раздавил Рому в матче 3-го тура Лиги конференций. Смотрите видео голов и обзор поединка.
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Норвежцы ошарашили именитого соперника двумя голами за 20 минут. Особенно красивым получился удар Берга, который попал в девятку из-за пределов штрафной. Перес отыграл один мяч, но надежды Ромы на камбек оказались абсолютно напрасными.
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После перерыва Будё-Глимт отгрузил "волкам" еще 4 гола. Больше всего старался Эрик Ботхейм, в активе которого хет-трик. Это был 1008-й матч в тренерской карьере Моуринью – португалец впервые "проглотил" 6 мячей.
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