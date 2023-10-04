Расмус Хейлунд вывел Юнайтед вперед, но защита быстро позволила Галатасараю отыграться. Заха "продавил" Далота и наказал бывшую команду. После перерыва история повторилась. Хейлунд оформил дубль, однако счастье хозяев недолгое – Актюркоглу сделал счет 2:2.

Галатасарай в матче с нереализованным пенальти перестрелял Манчестер Юнайтед, Бавария вырвала победу у Копенгагена

Судьбу встречи решил парад ошибок. Онана неточным пасом подставил Казэмиро, которому пришлось фолить в штрафной и зарабатывать вторую желтую. Икарди с "точки" умудрился пробить мимо ворот. Впрочем, на 81-й минуте именно аргентинец воспользовался несобранными действиями Амрабата и принес Галатасараю полноценные 3 очка. МЮ же под руководством Тен Хага выдал худший старт в Лиге чемпионов – еще никогда "дьяволы" не начинали групповой этап с двух поражений.