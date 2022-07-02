В итальянской элите сезона 2022/23 произойдет знаковое событие, связанное с судейством женщин.

Впервые в истории на матчах Серии А будет работать женщина-арбитр. Об этом стало известно после обнародования лигой списка рефери на грядущую кампанию, передает La Repubblica .

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В него попала Мария Соле Феррьери Капути. В прошлом сезоне 31-летняя арбитр стала первой женщиной, обслуживавшей поединок Кубка Италии между Кальяри и Читтаделлой.

Президент Итальянской ассоциации рефери Альфредо Треналанж прокомментировал знаменательный момент в истории отечественного футбола: "Это сбывшаяся мечта. Историческое событие. Мария Соле получила повышение, ведь она его заслуживает".

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