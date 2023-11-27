"Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR выделяет самые интересные моменты 5 тура Лиги чемпионов, матчи которого будут сыграны 28 и 29 ноября. Без учета поединка Шахтер – Антверпен (анонс этой игры читайте на нашем сайте отдельно во вторник утром).

Момент истины для Манчестер Юнайтед

"Красные дьяволы" периодически шокируют своих поклонников вылетом из Лиги чемпионов уже по итогам группового турнира. Например, в сезоне 2020/21 МЮ не вышел из группы, где были ПСЖ, РБ Лейпциг и Истанбул Башакшехир. В сезоне 2015/16 манкунианцы финишировали третьими в квартете с Вольфсбургом, ПСВ и московским ЦСКА. Не выйти в плей-офф еще и сейчас станет для команды Эрика Тен Хага полным провалом. Казалось бы, кто мог такое подумать после жеребьевки.

А такой сценарий вполне вероятен. После 4-х туров в активе Манчестер Юнайтед всего три очка (одно победа и три поражения) и, как следствие, последняя позиция группы А. В пятом туре манкунианцы 29 ноября на выезде сыграют с Галатасараем, который уже обыграл "дьяволов" на Олд Траффорд.

МЮ для сохранения шансов на выход из группы нужна только победа в Стамбуле. Поражение будет означать досрочный вылет из Лиги чемпионов. Ничья оставит варианты, но при условии фантастического стечения обстоятельств. Тогда манкунианцам нужна победа или ничья немотивированной Баварии с Копенгагеном (мюнхенцы уже гарантировали себе первое место), а в последнем туре самим обыгрывать немцев и надеяться на ничью конкурентов.

Словом, в Турции Манчестер Юнайтед устроит только победа над Галатасараем. В противном случае Эрику Тен Хагу и его подопечным следует готовить головы для очередных ведер критики. Выезд в Стамбул будет непростым – это однозначно.

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Поможет ли Барселона Шахтеру?

Барса спокойно возглавляла группу H, не потеряв ни одного очка в первом круге. Но в четвертом туре что-то пошло не так – Шахтер шокировал "сине-гранатовых", обыграв фаворита группы. Соответственно, вопрос выхода в плей-офф подопечные Хави вынуждены были отложить минимум до 5 тура.

Во вторник, 28 ноября, Барса примет Порту, а суперветеран Пепе (экс-защитник Реала) снова сыграет против бывшего заклятого врага. Обе команды имеют по 9 очков. Победа гарантирует "сине-гранатовым" первое место и выход в плей-офф. Если Шахтер потеряет очки с Антверпеном, то Барселону устроит и ничья. Но в игре с Порту чемпион Испании может в какой-то степени помочь украинской команде.

Если Шахтер победит Антверпен, а Барса не проиграет Порту, то "горняки" сохранят реальные шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Для этого чемпиону Украины нужно победить португальцев в последнем туре. Задача сложная, если вспоминать ход событий в матче первого круга, но не невозможная.

"Группа смерти" полностью оправдывает свой статус

Сразу после жеребьевки квартет F окрестили "группой смерти". Так оно и получилось – после 4 туров интрига зашкаливает, но уже во вторник вечером сразу две команды могут потерять шансы на путевку в плей-офф.

Милан на Сан-Сиро примет Боруссию Дортмунд, а ПСЖ на Парк де Пренс сыграет с Ньюкаслом, разбившим команду Луиса Энрике в первом круге, но та победа остается единственной для команды Эдди Хау в групповом турнире. У "сорок" всего 4 очка и текущее последнее место группы. Поражение Ньюкасла в Париже будет означать потерю шансов на плей-офф.

Также и Милан не имеет права проигрывать Боруссии, которая в случае добытия трех очков гарантирует выход из группы. Если в таких условиях выиграет еще и ПСЖ, то команда Стефано Пиоли досрочно потеряет шансы на плей-офф. И наоборот – победа Милана уже подвергнет сомнению выход Боруссии, которая после 4-х туров возглавляет турнирную таблицу.

Словом, интрига зашкаливает. Здесь возможно все – как вариант, при котором все четыре команды перед последним туром будут иметь шансы на выход, так и то, что два участника плей-офф определятся досрочно.

Представители сборной Украины: кто-то борется за выход, а кто-то – за престиж

В 5 туре ЛЧ на поле выйдут несколько футболистов сборной Украины, которые играют за рубежом, но их команды решают разные задачи. Андрей Лунин сыграет за Реал, уже гарантировавший себе выход из группы. В среду, 29 ноября, на Сантьяго Бернабеу команда Карло Анчелотти примет Наполи – бывшую команду итальянца. В предыдущем туре украинский вратарь в последний момент вышел в старте из-за травмы Кепы и отразил пенальти. Матч против чемпиона Италии, по всей вероятности, станет последним для Лунина на ближайший период – Анчелотти уже намекнул, что в следующем туре Ла Лиги выйдет Кепа.

Если не будет форс-мажора, то в 5 туре ЛЧ сыграет еще один украинский вратарь. Анатолий Трубин безапелляционно стал основным в Бенфике и должен выйти на домашний матч против Интера, летом пытавшегося приобрести украинца. Шансы на выход в плей-офф "орлы" уже потеряли, ведь проиграли все 4 поединка. На кону только престиж, премиальные за очки от УЕФА и борьба за третье место, которое даст путевку в Лигу Европы.

И, наконец, Александр Зинченко сыграет за Арсенал против Ланса. В последнем туре АПЛ украинец продемонстрировал топ-класс против Брентфорда, сделав заявку на выход в старте и на матч ЛЧ. В домашней игре с французами 29 ноября "канонирам" для выхода в плей-офф достаточно не проиграть. Если Севилья обыграет ПСВ, то Арсенал досрочно получит путевку при любом результате.

Исторический момент для Украины

Дождались. Впервые через 25 лет (то есть впервые в XXI веке) украинская бригада арбитров будет работать на матче Лиги чемпионов. Не самый интересный для украинских болельщиков поединок группы D Реал Сосьедад – Зальцбург, хоть и не имеет серьезного турнирного значения (испанцы уже в плей-офф, австрийцы потеряли шансы), но получил свою "изюминку".

Честь судить эту игру выпала 34-летнему Николаю Балакину. Его ассистентами тоже будут украинцы Александр Беркут, Дмитрий Запороженко и Ярослав Козик (четвертый арбитр). Последний раз украинские рефери работали на матче Лиги чемпионов еще в сезоне 1998/99 – именно тогда, когда киевское Динамо дошло до полуфинала, уступив Баварии. Тогда Василий Мельничук был главным рефери поединка между Атлетиком Бильбао и норвежским Русенборгом.

И вот, наконец, дождались. В матчах УПЛ украинские арбитры обычно получают немало претензий – Балакин не исключение. Интересно, как наши судьи проявят себя на высшем уровне после стольких лет разговоров, почему же им не доверяют судить в Лиге чемпионов.

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