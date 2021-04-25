Бернли разгромил Вулверхэмптон в 33-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на "Футбол 24".

Крис Вуд надолго запомнит первый тайм поединка с "волками". Форвард Бернли трижды огорчил Руя Патрисиу и стал первым игроком из Новой Зеландии, которому удалось отличиться хет-триком в АПЛ.

Вулверхэмптон разгромно уступил Бернли – Вуд оформил хет-трик за тайм

После перерыва Вуд не забил, но ассистировал. Именно с его паса жирную точку в матче поставил Вествуд. 4:0 – Бернли набрал 36 зачетных баллов и временно поднялся на 14 строчку. Вулверхэмптон, который имеет в своем активе 41 пункт, пока идет двенадцатым.