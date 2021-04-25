Исторический хет-трик в видеообзоре матча Вулверхэмптон – Бернли – 0:4
16:34 - Читати українською
Бернли разгромил Вулверхэмптон в 33-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на "Футбол 24".
завершено
Крис Вуд 15’
Крис Вуд 21’
Крис Вуд 45’
Эшли Вествуд 85’
15’ Крис Вуд
21’ Крис Вуд
45’ Крис Вуд
85’ Эшли Вествуд
Крис Вуд надолго запомнит первый тайм поединка с "волками". Форвард Бернли трижды огорчил Руя Патрисиу и стал первым игроком из Новой Зеландии, которому удалось отличиться хет-триком в АПЛ.
Вулверхэмптон разгромно уступил Бернли – Вуд оформил хет-трик за тайм
После перерыва Вуд не забил, но ассистировал. Именно с его паса жирную точку в матче поставил Вествуд. 4:0 – Бернли набрал 36 зачетных баллов и временно поднялся на 14 строчку. Вулверхэмптон, который имеет в своем активе 41 пункт, пока идет двенадцатым.
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