Манчестер Юнайтед в огненном матче 29-го тура АПЛ перестрелял Тоттенхэма. Смотрите видео голов и обзор поединка на Футбол 24.

Роналду стал главным действующим лицом в матче, забив уже на 12 минуте – португальцу удался классный удар метров с 30. Ближе к перерыву Кейн сравнял счет ударом с пенальти, но Криштиану через 3 минуты снова вывел Манчестер Юнайтед вперед.

Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола

Во втором тайме Тоттенхэм сравнял счет – Магуайр забил в свои ворота. Но победу праздновал Манчестер Юнайтед благодаря еще одному голу Роналду, ставшему лучшим бомбардиром в истории.

Таким образом, красные дьяволы набрали 50 очков и поднялись на 4 место, а Тоттенхэм с 45 пунктами остался седьмым.

Манчестер Юнайтед в зрелищном матче одолел Тоттенхэм – Роналду с хет-триком лучший в истории, автогол Магуайра