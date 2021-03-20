Бавария осталась в меньшинстве уже на 12-й минуте, но этот фактор не сыграл на руку Штутгарту.

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Еще до свистка на перерыв хозяева "прошлись" по сопернику 4-мя мячами, а хет-триком отметился главная звезда мюнхенцев Роберт Левандовски. Польский форвард вышел на второе место по голам в Бундеслиге – 271 мяч. Левандовски осталось 94 гола до рекорда легендарного Герда Мюллера.

Победа закрепила Баварию на вершине турнирной таблицы, Штутгарт – 8-й.

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