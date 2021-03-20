Исторический хет-трик Левандовски в видеообзоре матча Бавария – Штутгарт – 4:0
19:08 - Читати українською
Бавария принимала Штутгарт в рамках 26-го тура Бундеслиги. Смотрите видеообзор поединка на Футбол 24.
12’ Альфонсо Дэвис
22’ Серж Гнабри
12’ Альфонсо Дэвис
22’ Серж Гнабри
Бавария осталась в меньшинстве уже на 12-й минуте, но этот фактор не сыграл на руку Штутгарту.
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Еще до свистка на перерыв хозяева "прошлись" по сопернику 4-мя мячами, а хет-триком отметился главная звезда мюнхенцев Роберт Левандовски. Польский форвард вышел на второе место по голам в Бундеслиге – 271 мяч. Левандовски осталось 94 гола до рекорда легендарного Герда Мюллера.
Победа закрепила Баварию на вершине турнирной таблицы, Штутгарт – 8-й.
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