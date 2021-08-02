Луганчане устроили настоящий блицкриг, забив дважды до 7-й минуты. Героем обоих эпизодов стал Владислав Кочергин, которому удались два красивых удара из-за пределов штрафной.

Заря разгромила Ингулец благодаря хет-трику Кочергина и двум асситам Булецы

Сразу после перерыва безудержный хавбек Зари довел счет до разгромного и вписал свое имя в историю – автор первого хет-трика в УПЛ 2021/22. Гол престижа от Ситало только разозлил гостей. Легионеры Кристиан и Фримпонг оформили премьерные мячи в составе Зари, поставив Ингулец на место.