Исторический хет-трик Кочергина в видеообзоре матча Ингулец – Заря – 1:5
22:00 - Читати українською
Заря уничтожила Ингулец в матче 2-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка.
Овусу Раймонд Фримпонг 90+2’
90+2’ Овусу Раймонд Фримпонг
Луганчане устроили настоящий блицкриг, забив дважды до 7-й минуты. Героем обоих эпизодов стал Владислав Кочергин, которому удались два красивых удара из-за пределов штрафной.
Заря разгромила Ингулец благодаря хет-трику Кочергина и двум асситам Булецы
Сразу после перерыва безудержный хавбек Зари довел счет до разгромного и вписал свое имя в историю – автор первого хет-трика в УПЛ 2021/22. Гол престижа от Ситало только разозлил гостей. Легионеры Кристиан и Фримпонг оформили премьерные мячи в составе Зари, поставив Ингулец на место.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter