Болонья победила Эмполи в ответном полуфинале Кубка Италии со счетом 2:1 и пробилась в финал. Видео голов и обзор игры смотрите на "Футбол 24".

Виктор Коваленко вышел в старте Эмполи лишь второй раз за сезон и сразу же забил исторический мяч – впервые для клуба на полуфинальной стадии Кубка Италии. Украинец добил в ворота Болоньи после сейва Равальи на 31-й минуте.

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Впрочем, Болонья открыла счет уже на старте, а в конце игры дожала соперника – победный мяч головой забил Даллинга после навеса Ликоянниса. В финале Кубка Италии Болонья сыграет с Миланом.

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