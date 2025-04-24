Болонья одолела Эмполи в ответном полуфинале Кубка Италии (2:1) и вышла в финал. Читайте подробности на "Футбол 24".

Болонья хотела де-юре оформить себе выход в финал Кубка Италии малой кровью – после гостевой победы со счётом 3:0 в первом матче интрига в этом противостоянии была убита. Тренеры обеих команд изначально дали понять, что выпустят на поле не самые сильные составы – что Болонье, что Эмполи предстоят гораздо более важные матчи в Серии А.

Коваленко забил первый гол после возвращения в Эмполи – видео взятия ворот в полуфинале Кубка Италии

Так во второй раз в сезоне в стартовом составе Эмполи появился полузащитник Виктор Коваленко. Кто бы мог подумать, что он станет автором первого гола на полуфинальной стадии Кубка Италии в истории Эмполи?! На 31-й минуте украинец добил мяч в сетку после сэйва Равальи – вратарь Болоньи справился с ударом Сольбаккена, но не с добиванием. Уже только ради этого тосканскому клубу стоило подписать Коваленко зимой на правах свободного агента.

К тому моменту времени Эмполи уже проигрывал – в дебюте встречи Фаббиан замкнул головой навес Моро после затяжного розыгрыша углового. "Россоблу" дожали тосканцев в конце игры – Даллинга замкнул головой навес Ликоянниса.

В финале Кубка Италии Болонья сыграет с Миланом. Решающий матч за трофей состоится в Риме на Олимпико.