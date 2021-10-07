Сенсационное первое чемпионство Таврии открыло симферопольской команде окно в Европу. В августе 1992-го совпали сразу два знаковых события: дебют чемпиона Украины в европейском турнире сильнейших и, собственно, премьерный розыгрыш Лиги чемпионов, которая пришла на смену Кубку чемпионов.

21 июня на львовской "Украине" состоялся золотой матч между Динамо и Таврией, судьбу которого решил единственный гол Сергея Шевченко. Прошло два месяца и новоиспеченному чемпиону независимой Украины пришлось стартовать в Предварительном раунде Лиги чемпионов, которая только начинала свою историю.

Базовой датой стартового тура второго чемпионата Украины было 16 августа. Для действующего чемпиона сделали исключение, ведь 19 августа Таврия должна была играть в Дублине с Шелбурном. Следовательно, свою игру первого тура симферопольцы провели только в начале ноября. Перед стартом в ЛЧ украинская команда провела двухдневный сбор в испанском Хихоне, где в рамках товарищеского турнира сыграла с местным Спортингом (0:2) и нидерландским Витессом (3:3).

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Уже по ходу выступления знакомились и с уровнем соревнований, и, как ни прискорбно об этом говорить, с соперниками. Мы не только видеоматериалов с участием оппонентов не видели, мы даже их составов не знали! Играли, как говорится, с листа. Таким тогда было время, – рассказывал игрок Таврии Талят Шейхаметов.

В Ирландию симферопольцы отправились на борту Ту-154 в составе огромной делегации: футболисты, тренеры, официальные лица, журналисты, представители городской власти. Сразу после прилета наставник Таврии Анатолий Заяев поразил откровенностью и заверил, что его команда не проиграет. На следующий день заголовки в ирландских газетах рассказывали о дерзких гостях.

Таврия-1992 в синих футболках / фото из архива

Таврия действительно не проиграла. Игра в целом получилась равной, а в составе гостей могли забивать Сергей Полстянов и Сергей Шевченко. Дуэль на "Толка Парк" подарила много борьбы и стала фактически знакомством с соперником. Ни Таврия, ни Шелбурн не обладали глубинной информацией о стиле игры оппонентов. Хотя, видимо, уже тогда Заяев для себя четко понял, что ирландцев можно проходить.

Гораздо интереснее было в ответном матче в Симферополе. Уже на 10-й минуте Сергей Шевченко открыл счет. Еще через пять минут Талят Шейхаметов продемонстрировал классную технику, удвоил преимущество и отправил соперника в нокдаун (говорят, после той игры Заяев организовал Таляту двухкомнатную квартиру). Шелбурн оправился еще в первом тайме и отставание сократил. Однако на большее гостей не хватило.

Анатолий Заяев / фото из архива

В 1/16 финала в Крым могли приехать Барселона и Милан, однако жребий отправил туда швейцарский Сьон. Команду, которая только на бумаге считалась проходной. Чуть ли не половина стартового состава швейцарского чемпиона через два года сыграет на чемпионате мира-1994 в США. Уже на старте выездного поединка в Таврии начались серьезные проблемы – своеобразный двойной удар. После того, как Полстянов не реализовал хорошую возможность, на 18-й минуте Сьон забил усилиями Марка Хоттигера (будущий игрок Ньюкасла и Эвертона). Еще через две минуты украинцы остались в меньшинстве – с поля ушел голкипер Олег Колесов.

Все решили доли секунды, – вспоминает свое удаление Колесов. – Швейцарцы выполнили навес и мне надо было играть грудью на перехвате. Я сыграл рукой... На то время украинские рефери давали за такое нарушение желтую карточку. А в еврокубках судили иначе – судья зажег красный свет. Это сломало нам игру.

После этого гости пропустили еще трижды (Заяев впоследствии остро раскритиковал запасного голкипера россиянина Дмитрия Гуленкова). От позора симферопольцев спас поздний пенальти Сергея Шевченко. Счет 1:4 почти не оставлял шансов на итоговый успех. В Симферополе, как и в Швейцарии, дубль оформил талантливый бразилец Тулио Коста. Между его точными ударами вклинился гол Шевченко – лидер Таврии снова реализовал пенальти. Однако последнее слово было за гостями – 1:3.

Швейцарцы выглядели сильнее нас, это правда. Плюс наш чемпионский задор исчез, не было такого азарта. Мы вроде хотели, но нам ничего не удавалось, поэтому дважды без шансов проиграли, – рассказывал нападающий симферопольцев Юрий Гудименко.

В следующем раунде (последнем перед необычным групповым этапом) Сьон навязал борьбу Порту (2:2 и 0:4). А Таврия получила полезный опыт и болезненный урок. Выступления в еврокубках не могли не повлиять на результаты команды в Высшей лиге – в том чемпионате чемпион финишировал лишь на 10-й строчке.