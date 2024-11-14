"Вечером в среду меня набрал Игорь Михайлович Дедышин и поздравил. Я не совсем понял, поэтому переспросил с чем именно. Он спросил: "А ты что, еще не знаешь?" На что я ответил, что нет. Тогда Игорь Михайлович сказал, что меня вызвали в сборную Украины. Эмоции были просто невероятные. Очень приятно получить такую возможность. Уже пообщался с представителями сборной по организационным вопросам и вскоре отправляюсь в лагерь национальной команды.

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Я знаю многих ребят со времен молодежной и олимпийской сборных Украины, когда я играл с ними, и которые сейчас выступают за главную команду страны. Поэтому думаю, что адаптация в коллективе пройдет быстро. Но это все равно новый вызов для меня в профессиональном плане, ведь играть за сборную своей страны – мечта каждого футболиста и это одна из важнейших целей.

Впереди у сборной Украины чрезвычайно важные матчи в Лиге наций. Нам необходимо отдать все силы, чтобы победить в заключительных поединках Грузию и Албанию. Важно достойно представить страну и наш флаг.

Еще вчера вечером после Дедышина меня сразу же поздравил Виталий Пономарев. Ему очень приятно, что первый игрок Руха получил вызов в национальную сборную Украины. Я никому из партнеров не говорил об этом, а сегодня утром ребята увидели эту новость и все также начали звонить и поздравлять с дебютным вызовом", – цитирует Сыча официальный сайт Руха.

Напомним, Алексей заменил в сборной Украины защитника Динамо Александра Тымчика.

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