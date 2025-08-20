Хуан Крус четко дал Леганесу понять, что его пребывание в клубе должно завершиться этим летом. Однако в его контракте прописана клаузула в размере 10 млн евро, и боссы клуба продолжают исправно платить ему зарплату. Причин для иска у игрока нет.

Зинченко может сбежать из Арсенала к финалисту еврокубка – есть шанс оформить трансфер уже на следующей неделе

Как информирует Marca, в услугах вингера были заинтересованы Райо Вальекано, Мальорка, Осасуна, Сельта, Алавс и несколько топ-клубов из чемпионата Португалии. К концу августа список желающих сократился до двух – Райо Вальекано и Алавеса. Оба клуба надеются, что ближе к закрытию трансферного окна Леганес умерит свои аппетиты. Райо и Алавес предложили "сине-белым" 5 млн евро за 60% прав на игрока – остальные 40% прав принадлежат Бетису.

Сообщается, что игрок отчаялся в этой ситуации и готов пойти на крайние меры. Он хочет подать официальный запрос на декрет – В ближайшее время Крус должен стать отцом. Если запрос игрока будет удовлетворен, подобная ситуация случится в Испании впервые. Ранее в стране профессиональный футболист никогда не покидал клуб из-за ухода в декрет.

Забарный уже ошеломляет в ПСЖ, Довбык на спасение украинца в АПЛ – Загул звезды Шахтера, А Зинченко не делом, а словом