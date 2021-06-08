Клуб из Памплоны и 23-летний хавбек согласовали контракт, который рассчитан до 2031 года, сообщает Осасуна в своем Twitter.

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В случае досрочного расторжения договора, предусмотрена клаусула в размере 22 млн евро в течение первых двух сезонов, и 20 млн в течение следующих 8 лет. Если Осасуна вылетит в Сегунду, сумма отступных уменьшится до 8 млн евро.

Заметим, Хон Монкайола за три года прошел путь от Сегунды В в Примеру. Хавбек стал открытием сезона Ла Лиги. Монкайола также является игроком молодежной сборной Испании до 21 года. В этом году он пропустил финальный этап Евро-2020 (U-21) из-за положительного результата на коронавирус.

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