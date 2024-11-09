Историческая победа с хет-триком защитника в видеообзоре матча Александрия – Карпаты – 3:0
9 ноября 19:35 - Читати українською
Александрия обыграла Карпаты (3:0 в рамках 13-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
Лидер УПЛ одержал довольно спокойную победу. Решающим стал хет-трик Мигеля Кампоса – центрального защитника. Это уже не рядовое событие. В то же время этот результат позволил Александрии установить клубный рекорд – впервые в своей истории не проиграть на протяжении 17 матчей.
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Подопечные Руслана Ротаня по крайней мере до завтра единолично возглавили турнирную таблицу УПЛ, имея в своем активе 32 очка. Карпаты набрали лишь 18 зачетных пунктов и находятся ближе к десятому месту (точная строчка зависит от матчей конкурентов).
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