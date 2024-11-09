Лидер УПЛ одержал довольно спокойную победу. Решающим стал хет-трик Мигеля Кампоса – центрального защитника. Это уже не рядовое событие. В то же время этот результат позволил Александрии установить клубный рекорд – впервые в своей истории не проиграть на протяжении 17 матчей.

Александрия разгромила Карпаты и самостоятельно возглавила УПЛ – хет-трик центрбека, два пенальти, Безерра решает

Подопечные Руслана Ротаня по крайней мере до завтра единолично возглавили турнирную таблицу УПЛ, имея в своем активе 32 очка. Карпаты набрали лишь 18 зачетных пунктов и находятся ближе к десятому месту (точная строчка зависит от матчей конкурентов).