Историческая победа новичков УПЛ в видеообзоре матча Рух – Эпицентр – 0:1
Эпицентр переиграл Рух (1:0) в матче пятого тура УПЛ. Смотрите гол и обзор встречи на "Футбол 24".
В пятом туре чемпионата Украины Эпицентр оформил свою дебютную победу в УПЛ.
Эпицентр сенсационно одолел Рух, одержав дебютную победу в УПЛ – львовяне не реализовали пенальти в добавленное время
Подопечные Сергея Нагорняка одолели на выезде Рух (1:0). Единственный гол во встрече забил Хоакин Сифуэнтес с пенальти на 70-й минуте.
