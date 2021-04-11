Заря в матче 21-го тура Премьер-лиги уверенно одолела Ингулец. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на "Футбол 24".

Первая 45-минутка была небогатой на острые моменты, поэтому болельщики голов не увидели. Уже после перерыва ситуация изменилась, а Заря на классе забила дважды.

Заря впервые в истории победила Ингулец и вернула себе третье место в УПЛ

Хомченовский передачей с фланга нашел Юрченко. Владлен точным ударом поразил ближний угол ворот Ингульца. За несколько минут Жунинью прошел оборону и пробил над голкипером. Ингулец ничем ответить не смог, а потому луганчане празднуют историческую победу – им впервые удалось торжествовать над командой из Петрового (до этого были ничья и поражение).

Команда Виктора Скрипника набрала 38 очков и вернулась на третье место в турнирной таблице УПЛ. Ингулец остался на 10 месте с 19 зачетными пунктами.