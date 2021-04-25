Реалу нужно сейчас побеждать в каждом матче, чтобы не выпасть из борьбы за первое место. Команда Зидана встретила мощное сопротивление от Бетиса. И "сливочные", и "зелено-белые" упустили несколько хороших возможностей. Скучать в матче не пришлось, но зрители голов не увидели.

Реал расписал ничью с Бетисом, упустив шанс вернуться на вершину Ла Лиги

Бетис, который расположился на 6 строчке, установил исторический рекорд в истории Примеры, став первым коллективом, который не пропустил от "бланкос" на выезде в четырех матчах подряд.

Реал остался на второй строчке, но отстает на 2 очка от Атлетико, у которого одна встреча в запасе. У ближайшего преследователя – Барсы – на 3 пункта меньше и еще две игры впереди.