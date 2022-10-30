Жирона спаслась от поражения на поле Реала в рамках 12 тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

До отчетного матча Жирона шла предпоследней, но сумела дать достойный бой лидеру чемпионата Испании. Реал не удержал победный счет, а организовать мощный финальный штурм помешало удаление Тони Крооса. Для немца эта красная карточка стала первой за всю профессиональную карьеру.

Реал не сумел обыграть предпоследнюю команду Ла Лиги, но опередил Барселону на вершине таблицы

Даже одно набранное очко позволило Реалу снова стать единоличным лидером Ла Лиги (отрыв от Барселоны теперь составляет всего одно очко). Жирона покинула предпоследнее место турнирной таблицы и находится в группе аутсайдеров, у которых по 10 очков.