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Истанбул Башакшехир впервые выиграл Суперлигу и стал лишь шестым чемпионом Турции за всю историю

20 июля 09:59 - Читати українською
Истанбул Башакшехир впервые выиграл Суперлигу и стал лишь шестым чемпионом Турции за всю историю
Истанбул Башакшехир – чемпион Турции сезона 2019/20 / Фото из соцсетей

Команда Окана Буруку вошла в историю, впервые завоевав золото турецкого первенства.

В предпоследнем туре турецкой Суперлиги Истанбул Башакшехир минимально переиграл Кайсериспор нашего Артема Кравца (1:0) и благодаря проигрышу главного конкурента – Трабзонспора – досрочно стал чемпионом Турции.

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Интересно, что Истанбул Башакшехир стал лишь шестым клубом турецкого первенства, после Галатасарая, Фенербахче, Бешикташа, Трабзонспора и Бурсаспора, который завоевал золото Суперлиги за всю историю (начиная с 1959 года). Кроме того, команда Окана Бурука стала четвертой командой из Стамбула, которая праздновала чемпионство (после Галатасарая, Бешикташа и Фенербахче).

К слову, больше всего титулов имеет Галатасарай – 22. Далее идут Фенербахче (19), Бешикташ (15), Трабзонспор (6), Бурсаспор (1) и Истанбул Башакшехир (1). Первый титул Суперлиги Фенербахче выиграл в 1959 году, Бешикташ – в 1960-м, Галатасарай – в 1962-м, Трабзонспор – в 1976-м и Бурсаспор – в 2010 году.

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Бешикташ Бешикташ Турция Трабзонспор Трабзонспор Фенербахче Фенербахче Галатасарай Галатасарай Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир Бурсаспор Бурсаспор
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