Истанбул Башакшехир разорвал соглашение со словаком, поскольку тот получил серьезное повреждение ахилла, из-за которого не сыграет до конца текущего сезона.

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По информации Daily Mail, защитник может даже завершить игровую карьеру, поскольку это не первая серьезная травма, которую Шкртел получил за последние годы. Ранее он покинул Аталанту именно по этой причине.

К слову, соглашение Мартина с турецким клубом было рассчитано до лета 2021 года. Защитник провел 15 матчей в составе Истанбул Башакшехир, записав в свой актив 1 ассист.

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