До свистка на перерыв соперники забили три мяча и ушли на отдых при минимальном преимуществе РБ Лейпциг, но основной экшн команды приберегли на второй тайм.

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Сначала Ольмо сделал счет 3:1 в пользу гостей, однако хозяева не собирались сдаваться. Героем турецкого клуба стал Ирфан Кахведжи, который оформил хет-трик и сравнял счет. Только перед финальным свистком "быки" вырвали победу.

В группе H сразу три клуба претендуют на выход в плей-офф МЮ, ПСЖ и РБ Лейпциг. Истанбул попрощался с еврокубковой весной.

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