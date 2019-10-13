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Испытание на 14 часов ради фотографии Роналду – невероятная история от игрока португальского клуба

21:03 62 Читати українською
Испытание на 14 часов ради фотографии Роналду – невероятная история от игрока португальского клуба
Криштиану Роналду / Reuters

Хавбек Боавишты Вальтер Клар рассказал обо всех злоключениях, которые ему пришлось пережить, чтобы получить желанную фотографию с легендарным Криштиану Роналду.

Парагвайский хавбек потратил 14 часов, чтобы наконец найти возможность сфотографироваться с португальской звездой.

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Клар заранее поселился в отеле, который принимал сборную Португалии перед матчем отбора Евро-2020 против Люксембурга. Парагваец надеялся, что сможет перехватить Роналду во время выхода на утреннюю прогулку, однако ему это не удалось. Впоследствии Вальтер пересекся с форвардом Ювентуса в городе, однако тот не услышал просьб преданного фаната о фотографии.

Клару пришлось вернуться в отель и ждать, что Роналду еще придет туда. Этого также не произошло, и игроку Боавишты пришлось идти на стадион с надеждами докричаться до лидера португальской сборной с трибун. Но его постигло очередное фиаско – нападающий "селесао" быстро скрылся в подтрибунном помещении после победы над Люксембургом. Клар в полном отчаянии пришел в отель около полуночи и уже смирился с тем, что фото вместе с кумиром ему не светит. Но произошло настоящее чудо – парагваец пересекся с Роналду в лифте, в момент когда он уже хотел отправиться отдыхать и не думал ни о каких встречах с фанатами. Конечно, 34-летний нападающий не отказал своему поклоннику, который был просто вне себя от такого счастья. После их первой встречи утром прошло более 14 часов, но такие "мелочи" не беспокоили Клара, который наконец осуществил свою мечту.

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К слову, 25-летний парагваец защищает цвета Боавишты, которая сейчас занимает седьмую строчку чемпионата Португалии.

CRISTIANO: Sin dudas este fue el día más feliz de mi vida, ni te imaginas lo mucho q soñé con este día. Pero bue, te cuento un poco de lo q fue llegar a vos. Eran las 10:30 cuando llegue al hotel y esperaba verte, así sea de lejos, pero no habían señales tuyas, a las 13:00 cuando fuiste a almorzar y pasaste como a 10mts, PFF! Esa adrenalina, esa desesperación fue algo inexplicable, mi corazón nunca había latido tan rápido, cuando te grite y me miraste a los ojos era como tenerlo todo y a la vez nada. A las 17:30 cuando salías rumbo al estadio creía q era mi oportunidad, pero no. Te tuve como a 3mts y nada! Las esperanzas cada vez eran menos. Luego del partido (Y que partido!) volví a tu hotel con las esperanzas renovadas, tanto como si fuese la primera vez q te vería. 23:20 nos volvimos a cruzar en la puerta de tu hotel y solo a 1 m, ESTÁ ERA LA OPORTUNIDAD. Creia que era mi última carta y en medio de mucha desesperación te volví a pedir la foto, y otra vez nada. En ese momento mis esperanzas se terminaban, sin saber q este sería el día. Sentado en tu hotel y recordando todo lo que pase en el día, esa emoción de verte, de verte jugar y disfrutar tanto de todo lo que sos dentro del campo, de como tu gente te quiere y como disfrutas de eso. Sos el jugador q más admiro, que más amo y del q más disfruto ver. No podía creer q habiéndote tenido tan cerca me iría sin esa foto. Con una mezcla de sentimientos que ni siquiera puedo explicar. 00:30 ya había empezado otro día. Se presentó la que realmente fue LA OPORTUNIDAD DE MI VIDA. Un piso más arriba, yéndote al ascensor con lo poco q quedaba de mi te volví a pedir esa foto, y volví a insistir, ese momento en el q una mirada y un ¡SUBE! fueron completamente suficientes para darme cuenta de q sería el mejor día de mi vida. Y si Cristiano, cuando se abrió la puerta del ascensor y estabas ahí, es imposible describir lo que sentí, tener ese contacto contigo fue como tocar el cielo con las manos, era increíble, era magia, y fue ahí que entendí que no hay que darse por vencido nunca. Hoy me toca decirte gracias por ese momento tan especial y gracias porque una vez más, una vez más Cristiano, lo volviste a hacer. SIIIIII. WC37

Допис, поширений Chila Clar (@walterclar37)

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17:08
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Португалия Португалия Евро-2020 Криштиану Роналду Криштиану Роналду футбольные фанаты
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