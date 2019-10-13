Испытание на 14 часов ради фотографии Роналду – невероятная история от игрока португальского клуба

Хавбек Боавишты Вальтер Клар рассказал обо всех злоключениях, которые ему пришлось пережить, чтобы получить желанную фотографию с легендарным Криштиану Роналду.

Парагвайский хавбек потратил 14 часов, чтобы наконец найти возможность сфотографироваться с португальской звездой.

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Клар заранее поселился в отеле, который принимал сборную Португалии перед матчем отбора Евро-2020 против Люксембурга. Парагваец надеялся, что сможет перехватить Роналду во время выхода на утреннюю прогулку, однако ему это не удалось. Впоследствии Вальтер пересекся с форвардом Ювентуса в городе, однако тот не услышал просьб преданного фаната о фотографии.

Клару пришлось вернуться в отель и ждать, что Роналду еще придет туда. Этого также не произошло, и игроку Боавишты пришлось идти на стадион с надеждами докричаться до лидера португальской сборной с трибун. Но его постигло очередное фиаско – нападающий "селесао" быстро скрылся в подтрибунном помещении после победы над Люксембургом. Клар в полном отчаянии пришел в отель около полуночи и уже смирился с тем, что фото вместе с кумиром ему не светит. Но произошло настоящее чудо – парагваец пересекся с Роналду в лифте, в момент когда он уже хотел отправиться отдыхать и не думал ни о каких встречах с фанатами. Конечно, 34-летний нападающий не отказал своему поклоннику, который был просто вне себя от такого счастья. После их первой встречи утром прошло более 14 часов, но такие "мелочи" не беспокоили Клара, который наконец осуществил свою мечту.

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К слову, 25-летний парагваец защищает цвета Боавишты, которая сейчас занимает седьмую строчку чемпионата Португалии.