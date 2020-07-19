Испортить жизнь Динамо – такой цели у нас нет, – защитник Колоса Максименко

Защитник Колоса Максим Максименко поделился ожиданиями накануне матча 32-го тура УПЛ против киевского Динамо.

"Не думаю, что у ребят в голове такие мысли, чтобы навредить Динамо. Мы думаем о своей игре. Благодаря положительному результату мы готовимся к следующим матчам, которые имеют для нас важное значение.

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А именно испортить жизнь Динамо – такой цели у нас нет. У меня нет такого, чтобы месть какая-то... (в матче 10-го тура против киевлян Максименко получил красную карточку – примечание) Прошло достаточно времени. Точно могу сказать, что на поле, как команда, так и лично я хотел бы показать хорошую игру и добиться положительного результата", – сказал Максименко в эфире Футбол NEWS.

Напомним, уже сегодня, 19 июля, Колос проведет свой заключительный поединок сезона против Динамо. Киевляне, которые идут вторыми, чтобы завоевать серебро УПЛ и выйти в квалификацию Лиги чемпионов, должны не проиграть ковалевской команде. Поединок состоится на НСК Олимпийский, начало матча в 19:30.

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