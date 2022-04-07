Испорченный праздник Миколенко в видеообзоре матча Бернли – Эвертон – 3:2
Эвертон уступил Бернли в перенесенном матче 19-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи.
Хозяева открыли счет на 12-й минуте, когда Коллинз замкнул кросс Корне. После этого игроки Бернли начали сбивать соперников в штрафной, "привезя" два пенальти (Ришарлисон удачно исполнял приговоры). Вторую "точку" заработал Виталий Миколенко, для которого это дебютное результативное действие в составе Эвертона.
Эвертон в матче за выживание на последних минутах уступил Бернли – Миколенко провел весь матч и заработал пенальти
После перерыва забивал только Бернли. Родригес сравнял счет, а последнее слово было за Корне. Выдра выкатил удобную передачу на ивуарийца, вырвавшего такую важную победу для "кларетовых" – теперь до Эвертона и спасительной зоны всего одно очко.