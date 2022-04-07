Хозяева открыли счет на 12-й минуте, когда Коллинз замкнул кросс Корне. После этого игроки Бернли начали сбивать соперников в штрафной, "привезя" два пенальти (Ришарлисон удачно исполнял приговоры). Вторую "точку" заработал Виталий Миколенко, для которого это дебютное результативное действие в составе Эвертона.

Эвертон в матче за выживание на последних минутах уступил Бернли – Миколенко провел весь матч и заработал пенальти

После перерыва забивал только Бернли. Родригес сравнял счет, а последнее слово было за Корне. Выдра выкатил удобную передачу на ивуарийца, вырвавшего такую важную победу для "кларетовых" – теперь до Эвертона и спасительной зоны всего одно очко.