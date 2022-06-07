"Используем этот турнир наилучшим образом": Дешам оригинально объяснил неудачную серию Франции в Лиге наций
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился впечатлениями от поединка с Хорватией в рамках Лиги наций.
"В общем, я доволен, но не полностью. Мы могли удваивать наше преимущество, но в конце пропустили и упустили победу. Тем не менее, результат удовлетворительный.
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Лига наций – это наш шанс подготовиться к чемпионату мира и опробовать все возможности, которые у нас есть. Мы используем этот турнир наилучшим образом", – цитирует Дешама официальный сайт УЕФА.
Добавим, что Франция и Хорватия разошлись миром (1:1) в поединке Лиги наций. "Ле блё" сейчас занимают третье место в группе, набрав 1 пункт за 2 матча.
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