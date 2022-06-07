"В общем, я доволен, но не полностью. Мы могли удваивать наше преимущество, но в конце пропустили и упустили победу. Тем не менее, результат удовлетворительный.

Хорватия – Франция – 1:1 – видео голов и обзор ремейка финала чемпионата мира

Лига наций – это наш шанс подготовиться к чемпионату мира и опробовать все возможности, которые у нас есть. Мы используем этот турнир наилучшим образом", – цитирует Дешама официальный сайт УЕФА.

Добавим, что Франция и Хорватия разошлись миром (1:1) в поединке Лиги наций. "Ле блё" сейчас занимают третье место в группе, набрав 1 пункт за 2 матча.

Хорватия расписала ничью с Францией – у финалистов ЧМ-2018 ни одной победы за два тура Лиги наций