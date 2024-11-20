"Важная победа Украины и для сборной, и для всех украинцев в этот день. Использовали свой шанс и продолжим борьбу ради достижения цели.

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Спасибо нашим защитникам и болельщикам за веру в команду", – написал Трубин на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, на 75-й минуте Анатолий привез в свои ворота пенальти, прыгнув в ноги Узуни. Байрами переиграл Трубина с отметки, но украинцы выстояли и с учетом поражения Грузии от Чехии сохранили прописку в дивизионе В и будут бороться за выход в элиту. Жеребьевка состоится 22 ноября в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне. Потенциальными соперниками подопечных Сергея Реброва являются Шотландия, Сербия, Венгрия и Бельгия.

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