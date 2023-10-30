"Использовал это как мотивацию и устроил хороший праздник": Холанд – о пении фанатов Манчестер Юнайтед
Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холланд поделился впечатлениями от победы над Манчестер Юнайтед (3:0) в 10 туре АПЛ.
"Это лучшие 90 минут в этом сезоне. С точки зрения контроля над и игры. Потрясающе. Фантастическая победа. Игра была невероятной, как и команда, и остальные, особенно Бернарду Силва.
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Пенальти? Я видел на экране, и это было четко. Тогда я полностью сосредоточился на том, чтобы забить. После пенальти так много людей пели "Кин" (прим. таким образом болельщики Юнайтед, вероятно, напомнили норвежцу о фоле Роя Кина на его отце Альфе Холанде) – я не знаю почему, но я использовал это как мотивацию. Я устроил им хороший праздник.
У меня было много моментов, я мог бы забить больше голов, но когда партнер по команде занимает лучшую позицию, ты играешь на него, это очень легко", – цитирует норвежца BBC.
Напомним, что в матче против Манчестер Юнайтед Эрлинг Холланд оформил дубль и сделал результативную передачу на Фодена.
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