Новый регламент матчей национальных команд прописал действия на случай переноса или отмены поединков, сообщает официальный сайт УЕФА.

"Не вижу проблем, если будет отрицательный результат": Шевченко – о сокращении списка сборной и планах на Лигу наций

Подготовка к матчам сборных проходит на фоне пандемии COVID-19 и связанных с ней проблем. В соответствии с требованиями протокола, большинству национальных ассоциаций удалось получить от уполномоченных государственных органов власти исключения, позволяющие командам выезжать на место проведения матча, а их игрокам – возвращаться в клубы после вызова в сборную.

Однако положительные результаты предматчевых тестов на COVID-19 могут привести к тому, что группы игроков или целые команды будут отправлены в карантин и национальные ассоциации не смогут выставить команду на матч согласно решению властей. В таком случае, а также с учетом плотности международного календаря может оказаться, что невозможно перенести некоторые матчи Лиги наций 2020/21, квалификации молодежного Евро-2021 и женского чемпионата Европы.

Учитывая эту ситуацию Исполнительный комитет УЕФА принял следующие решения:

1) если по решению уполномоченных государственных или местных властей группа футболистов или команда помещается в обязательный карантин или самоизоляцию, матч проходит по расписанию, если в команде набирается минимум 13 футболистов, включая одного вратаря. Данный пункт действителен независимо от других положений регламента конкретного турнира (включая крайний срок подачи заявки на матч) при условии, что все футболисты имеют право выступать за молодежную или взрослую сборную национальной ассоциации согласно регламенту ФИФА, а их анализы дали отрицательный результат в соответствии с протоколом УЕФА;

2) если национальная ассоциация не может выставить на игру команду с соблюдением указанного выше критерия (то есть 13 футболистов, включая минимум одного вратаря), то матч, если возможно, переносится на выбранную администрацией УЕФА дату. Если администрация УЕФА сочтет целесообразным, она имеет полномочия перенести матч на стадион в нейтральном государстве (на территории национальной ассоциации УЕФА). В любом случае домашняя команда остается ответственной за проведение матча и покрывает все сопутствующие расходы;

3) если матч невозможно перенести, решение принимает Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция (КДЭИ) УЕФА. Сборная национальной ассоциации, по вине которой матч не состоялся или был сыгран не полностью, признается КДЭИ проигравшей. Кроме случаев, когда КДЭИ решает, что матч не состоялся или был сыгран не полностью по вине обеих сторон либо по не зависящим от сторон причинам. Тогда исход матча определяет жребий (победа 1:0, поражение 0:1 или ничья 0:0), который проводит администрация УЕФА;

4) если член назначенной на матч судейской бригады сдает положительный тест на COVID-19, УЕФА может в порядке исключения заменить его на рефери из ассоциации, которую представляет одна из команд, и/или на рефери не из списка ФИФА.

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