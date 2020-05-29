Исполком УАФ внес временные изменения в регламент УПЛ – 9 запасных и чужие стадионы

На внеочередном заседании исполкома УАФ с использованием средств связи было принято несколько важных изменений.

Исполком УАФ на своем сайте опубликовал решение о внесении временных изменений в Регламент УПЛ.

УАФ получила разъяснения по поводу плевков во время матча

В частности, на время действия Временных изменений в Правила игры в футбол предусмотрена возможность внесения в рапорт арбитра на футбольные матчи УПЛ и Кубка Украины не более 20-ти футболистов (11 основных и 9 запасных).

Кроме того, на время действия на территории Украины карантинных ограничений, направленных на предотвращение распространения COVID-19, футбольным клубам было предоставлено право проводить домашние матчи на стадионах не в городе постоянного расположения и государственной регистрации клуба по решению Дирекции УПЛ и Комитета по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ в случае запрета органами государственной власти проводить футбольные матчи в определенных регионах Украины.

К слову, ранее Кабинет министров Украины разрешил участникам и лицам старше 60 лет быть привлеченными к организации и проведению спортивных соревнований.

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