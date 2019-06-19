Исполком УАФ внес изменения в регламент аттестации клубов – Олимпик может остаться в УПЛ

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола пересмотрел коллективное обращение всех клубов УПЛ и внес изменения в регламент аттестации клубов.

На заседании исполкома УАФ рассмотрели обращения всех клубов УПЛ по регламенту аттестации клубов. Таким образом, клуб может пройти аттестацию, несмотря на отсутствие молодежной и юношеской команды.

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"Исполком УАФ определил, что невыполнение требований, предусмотренных 18 статьей, не является основанием для отказа в выдаче клуба аттестата.

Таким образом, Исполнительный комитет УАФ устранил пробел относительно регулирования прохождения процедуры аттестации клубами, молодежные и юношеские команды которых находятся под дисциплинарными санкциями", – говорится в заявлении на официальном сайте УАФ.

Напомним, донецкий Олимпик имел проблемы с аттестацией из-за дисквалификации молодежной и юношеской команд, которые были наказаны за участие в договорных матчах.

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