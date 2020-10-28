Правительство подтвердило введение запрета на заключение спонсорских контрактов с букмекерскими конторами для клубов чемпионата Испании, сообщает радио Cadena COPE.

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Вскоре все клубы получат электронные письма от Кабинета министров о необходимости замены спонсоров. Отныне букмекеров можно рекламировать только в течение 4-часового интервала ночью. В свою очередь любые упоминания о букмекерских конторах в другое время – от надписей на форме до названий стадионов – вне закона. Действующие контракты с букмекерами имеют сразу 7 клубов Ла Лиги: Алавес, Бетис, Валенсия, Гранада, Кадис, Леванте и Севилья. Всем им придется искать новый источник львиной доли доходов.

Последней надеждой испанских клубов остается Еврокомиссия. Брюссель может признать закон несоответствующим нормам ЕС.

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