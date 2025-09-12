"Ванат не является таким зверем, как Довбик. Он движется по всему фронту атаки, отходит на фланги, опускается на прием... он больше похож на Феррана Торреса, чем на Левандовски.

Ванат провел первую тренировку с Жироной – общение с Крапивцовым и отсутствие Цыганкова (ВИДЕО)

Несмотря на то, что Ванату еще надо адаптироваться, он прибыл в Жирону в отличной форме. Первые отчеты очень хорошие", – приводит CadenaSER слова журналиста Бруно Алемани в эфире Ràdio Girona.

Напомним, что Ванат является воспитанником Динамо. За первую команду киевского клуба он дебютировал в мае 2021 года, провел 119 матчей, забил 50 голов и отдал 19 результативных передач. Владислав может дебютировать за Жирону в матче против Сельты уже 14 сентября, начало в 15:00.

