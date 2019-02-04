Испанский тренер сборной Украины Харо: Селезнев – фактурный нападающий, он усилит Малагу

Тренер вратарей в сборной Украины Педро Харо дал характеристику Евгению Селезневу.

"Селезнев усилит Малагу. Это хороший игрок, фактурный нападающий. Мы хорошо поработали с ним в Днепре, он был важной частью команды и часто забивал голы в чемпионате Украины.

Малага с Селезневым на последних минутах упустила победу над Альмерией

Хотя он немного неповоротливый, но при этом хорошо пользуется своим телосложением и легко может продавить защитников при стандартах или подачи с фланга, он всегда оказывает давление на оборону соперника", – цитирует Хару FootBoom.

Напомним, Селезнев перешел из Акхисара в Малагу 10 января этого года. На счету украинской нападающего 3 матча за "анчоусов", в которых он в общем сыграл 46 минут.

Педро Харо – тренер воротарів збірної України. Ентузіаст та володар трофею Самори