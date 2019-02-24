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Испанская телеведущая потроллила Роналду за дерзкий жест в адрес фанатов Атлетико

00:29 45 Читати українською
Испанская телеведущая потроллила Роналду за дерзкий жест в адрес фанатов Атлетико
Криштиану Роналду / фото из соцсетей

Известная испанская телеведущая Кристина Педроче раскритиковала нападающего Ювентуса Криштиану Роналду за поведение в выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Атлетико.

Фанаты Атлетико освистывали Роналду во время игры с Ювентусом, на что португалец отреагировал своеобразно. Он показал болельщикам "матрасников" пять пальцев руки, намекая на количество побед в Лиге чемпионов, тогда как мадридцы ни разу не завоевывали трофей.

Роналду: У меня пять побед в Лиге чемпионов, а у Атлетико – ноль

"Не очень хорошо, не так ли? Роналду мог бы также использовать пальцы на ногах, чтобы показать еще один жест", – начала журналистка.

После этих слов Кристина показала на камеру свои босые ступни с десятью пальцами и девять пальцев на руках, объяснив этот поступок: "10+5+4... Получается 19. Это количество миллионов, которые Роналду пришлось заплатить в качестве штрафа за проблем с уплатой налогов".

"Роналду выиграл лишь 3 Лиги чемпионов, а не 5", – президент Атлетико ответил на оскорбительный жест португальца

Напомним, в июне прошлого года налоговое управление Испании наказало Криштиану Роналду за сокрытие доходов от использования имиджевых прав. Португалец признал вину и согласился выплатить необходимые 18,8 миллиона евро, чтобы закрыть дело.

Лига чемпионов1/8 финалаВанда Метрополитано (Мадрид)

Атлетико - Ювентус: Среда 20 февраля 2019

Атлетико
Матч окончен
2 : 0
Ювентус
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