На испанских стадионах брать с собой семечки – традиция. Главный недостаток этого деликатеса в том, что кожура остается на стадионе. Теперь с этим в Эльче покончено.

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Как информирует официальный сайт Эльче, клуб запретил употребление семян подсолнечника во время домашних матчей одноименной команды. "Они повреждают сиденья, разъедают краску и отделку различных поверхностей, значительно увеличивают расходы на уборку и обслуживание, а также привлекают крыс и голубей", – говорится в заявлении клуба.

Сейчас Эльче лидирует в Сегунде, набрав 68 очков. Вполне возможно, следующем сезоне команда окажется в Ла Лиге.

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