У Эльче очередные перестановки в должности главного тренера.

Эльче на своем официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с Хорхе Альмироном. Исполнять обязанности наставника на матче с Жироной будет Серхио Мантекон.

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Интересно, что мексиканский тренер проработал в клубе меньше месяца – с 12 октября по 7 ноября.

Отметим, что Эльче является главным аутсайдером испанского первенства – команда набрала всего 4 очка за 13 туров.

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