Испанский клуб объявил о смене тренера – предыдущий наставник работал меньше месяца
12:49 - Читати українською
У Эльче очередные перестановки в должности главного тренера.
Эльче на своем официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с Хорхе Альмироном. Исполнять обязанности наставника на матче с Жироной будет Серхио Мантекон.
Бетис и Севилья расписали ничью в дерби с тремя удалениями, Атлетико опозорился, Вильяреал при Сетьене снова не выиграл
Интересно, что мексиканский тренер проработал в клубе меньше месяца – с 12 октября по 7 ноября.
Отметим, что Эльче является главным аутсайдером испанского первенства – команда набрала всего 4 очка за 13 туров.
Барселона победила Альмерию в матче имени Пике – Жерар не сдержал слез, прощаясь с Камп Ноу
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter