Испанский голкипер ударил арбитра после отмены своего гола

В матче одного из низших испанских дивизионов случился неординарный случай. Арбитр получил пинка от голкипера одной из команд за то, что отменил его гол.

Голкипер ФК Манллей (провинция Барселона) Иван Гонсалес стал главным действующим лицом поединка испанской Терсеры против Сент Кугат. Его поступок стал одним из топ-событий уикенда в Испании.

На последней минуте встречи при счете 0:1 в пользу соперника Гонсалес подключился на розыгрыш стандарта и сумел забить гол, сравняв счет в матче. Радости вратаря и его партнеров не было предела, пока арбитр не решил отменить взятие ворот из-за нарушения правил. По мнению рефери, Гонсалес забил гол рукой.

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Это настолько разозлило вратаря, что он, недолго думая, ударил арбитра ногой в нижнюю часть спины.

"Мы осуждаем инцидент, случившийся в поединке против Сент Кугат. Это полностью противоречит ценностям нашего клуба. ФК Манллей применит все необходимые меры", – говорится в официальном заявлении клуба.

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