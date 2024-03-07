Постановление Коммерческого суда № 8 Барселоны одобрило подачу судебных исков против пользователей Интернета, которые смотрят пиратский футбол. Как информирует Marca, ранее в Испании за трансляцию пиратского футбола можно было привлечь к ответственности только общественные учреждения (рестораны и бары).

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Это решение может окончательно изменить метод борьбы с пиратством. Приказ суда обязывает операторов сообщать Ла Лиге, кто подключается к пиратским серверам: IP-адрес клиентов, их имена и фамилии, почтовый адрес, а также номера банковских карт и другие документы. Операторами, которые обязаны предоставить эту информацию, являются Vodafone, Orange, MásMovil, Digi и Telefónica.

По неофициальным данным в Испании пиратские приложения с бесплатным футболом установлены на более чем миллион мобильных телефонов.

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