Роналду договорился с испанской налоговой – в деле поставлена точка

Налоговая служба Испании поддержала соглашение, которое ранее согласовали местные правоохранители и юристы Криштиану Роналду в деле по уклонению португальским форвардом от уплаты налогов.

33-летний экс-нападающий мадридского Реала заплатит штраф и получит условный срок, сообщает EFE.

По информации агентства, Роналду вынужден будет выплатить 19 млн евро и будет приговорен к 2 годам заключения условно. Договор предусматривает, что в обмен на это португалец признает себя виновным в четырех налоговых преступлениях.

Ранее стало известно, что новобранец туринского Ювентуса погасил часть штрафа – 13,5 млн евро. Напомним, что Криштиану Роналду провел в столице Испании 9 лет.

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