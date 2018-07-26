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Роналду договорился с испанской налоговой – в деле поставлена точка

19:40 58 Читати українською
Роналду договорился с испанской налоговой – в деле поставлена точка
Криштиану Роналду / AP

Налоговая служба Испании поддержала соглашение, которое ранее согласовали местные правоохранители и юристы Криштиану Роналду в деле по уклонению португальским форвардом от уплаты налогов.

33-летний экс-нападающий мадридского Реала заплатит штраф и получит условный срок, сообщает EFE.

По информации агентства, Роналду вынужден будет выплатить 19 млн евро и будет приговорен к 2 годам заключения условно. Договор предусматривает, что в обмен на это португалец признает себя виновным в четырех налоговых преступлениях.

Ранее стало известно, что новобранец туринского Ювентуса погасил часть штрафа – 13,5 млн евро. Напомним, что Криштиану Роналду провел в столице Испании 9 лет.

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Теги
Испания Налоги Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Реал Мадрид Реал Мадрид Италия
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