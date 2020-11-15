Королевская испанская футбольная федерация запланировала сыграть финал 4 апреля, сообщает Marca.

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Решающий матч между Атлетиком и Реал Сосьедадом состоится на севильском стадионе Картуха. Если до этого времени появится эффективная вакцина от COVID-19, то финал смогут посетить болельщики. В свою очередь решающий поединок Копа дель Рей сезона 2020/21 сыграют всего через 2 недели после прошлогоднего – 18 апреля. Арена финала – тот же 60-тысячный стадион в Севилье.

Тем временем Суперкубок Испании должен снова пройти в формате "финала четырех" в Саудовской Аравии в январе. Вскоре в арабскую страну отправится делегация испанских функционеров, чтобы выяснить на месте особенности пандемии коронавируса, определить хозяев мини-турнира и составить протокол безопасности.

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