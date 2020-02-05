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Испанская федерация определилась со стадионом, который примет финал Кубка Испании

16:50 9 Читати українською
Испанская федерация определилась со стадионом, который примет финал Кубка Испании
Валенсия с Кубком Испании-2019 / фото из соцсетей

Испанские функционеры решили, какие город и стадион примут финал Кубка Испании в сезоне 2019/20.

Ближайшие 4 финала Копа дель Рей примет Севилья, сообщает официальный твиттер Королевской испанской футбольной федерации.

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Интересно, что местом проведения финала не стали арены Севильи либо Бетиса – Рамон Санчес Писхуан и Бенито Вильямарин соответственно. Так, решающие матчи Кубка Испании примет Эстадио де Ла Картуха – 60-тысячный стадион, построенный в 1997 году перед чемпионатом мира по легкой атлетике.

На арене Ла Картуха периодически проводит домашние матчи сборная Испании. Также в 2003 году стадион принял финал Кубка УЕФА между шотландским Селтиком и Порту.

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Кубок Испании 2019/20 Испания Кубок Испании футбольные стадионы
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