Руководство испанского футбола остается осторожным в шагах по возвращению зрителей на спортивные арены в условиях пандемии коронавируса.

Финал Копа дель Рей 2019/20 станет первым матчем с фанатами за больше, чем год. Об этом сообщает Marca.

Испанская федерация проведет два финала Кубка в течение 14 дней – прошлого и нынешнего сезонов

Многострадальный поединок Атлетика из Бильбао и Реал Сосьедада запланирован на 4 апреля 2021-го. Ареной финала станет севильский стадион Картуха. Королевская испанская футбольная федерация поражена усилиями правительства Андалусии и предложила провести в Севилье не только финалы кубков двух сезонов, но и Суперкубок Испании в формате "финала четырех".

Ранее планировалось, что Реал, Барселона, Атлетик и Сосьедад разыграют трофей в январе в Саудовской Аравии. Однако, из-за COVID-19 и запрета на посещение матчей болельщиками монархия решила взять паузу в проведении турнира.

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