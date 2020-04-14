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Испанская федерация хочет досрочно завершить сезон в низших дивизионах

22:25 6 Читати українською
Испанская федерация хочет досрочно завершить сезон в низших дивизионах
Луис Рубиалес / EFE

Королевская испанская футбольная федерация выступила за досрочное завершение сезона в низших лигах.

Специальное заявление о планах досрочно завершить сезон 2019/20 опубликовал официальный сайт организации.

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Президент федерации Луис Рубиалес в ходе встречи с Национальным спортивным советом призвал завершить кампании в Сегунде B и Терсере (3-й и 4-й испанские дивизионы), а также женское первенство, футзальный чемпионат и юношеские лиги. Кроме этого, функционер предложил, чтобы ни одна из команд не покидала дивизионы, но победители лиг повысились в классе. Это приведет к расширению дивизионов на 3-4 сезона.

К слову, вынужденная пауза в чемпионате Испании, вызванная пандемией коронавируса, длится с 10 марта.

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Испания Луис Рубиалес коронавирус
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