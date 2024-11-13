Испания вызвала четвертого игрока Барсы на Лигу наций, который заменит лидера Астон Виллы
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте имеет кадровые проблемы перед стартом Лиги наций.
На своем официальном сайте испанская Федерация футбола сообщила, что Пау Торрес не сможет помочь команде в ближайших матчах из-за мышечного дискомфорта.
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Вместо защитника Астон Виллы в национальную команду Луис де ла Фуэнте довызвал игрока Барселоны Пау Кубарси. Стоит заметить, что это уже четвертый "кулес" в сборной Испании. Ранее наставник "Фурии Роха" вызвал Дани Ольмо, Педри и Касадо.
Напомним, что сборная Испании сыграет в ноябре против Дании и Швейцарии. Матчи запланированы на 15 и 18 ноября соответственно.
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