На своем официальном сайте испанская Федерация футбола сообщила, что Пау Торрес не сможет помочь команде в ближайших матчах из-за мышечного дискомфорта.

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Вместо защитника Астон Виллы в национальную команду Луис де ла Фуэнте довызвал игрока Барселоны Пау Кубарси. Стоит заметить, что это уже четвертый "кулес" в сборной Испании. Ранее наставник "Фурии Роха" вызвал Дани Ольмо, Педри и Касадо.

Напомним, что сборная Испании сыграет в ноябре против Дании и Швейцарии. Матчи запланированы на 15 и 18 ноября соответственно.

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